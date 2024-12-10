Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi ile Kapaklı ilçesi yolu üzerinde çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile Türkiye gündemine oturan Çinli Mühendis Tao Jianwai, bu kez de çocukların çok sevdiği ‘Daha Dün Annemizin’ şarkısını çaldı.

Çerkezköy’e yaklaşık 2 ay önce makine kurulumu için gelen 47 yaşındaki Jianwei Tao, çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile dikkatleri üzerine çekti. Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde geleneksel müzik aletini denediği esnada sosyal medyada büyük ilgi gören Tao, zurnacı ile de düet yaparak tekrar dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştiren bir işletmede ‘Daha Dün Annemizin’ şarkısını çalan Tao, büyük ilgi topladı. Tao, etkinlikte ayrıca çocuklara Çin kültürünün yiyeceklerini ve yaşam tarzlarını da tanıttı. Çin’den getirdiği çayı çocuklara hediye eden Tao, dilek balonu da uçurarak çocukların neşesine ortak oldu.