Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı maaşları cebe girmeden eritirken zam haberleri gelmeye devam ediyor. Alkol ve sigaraya gelen peş peşe zamların ardından Coca Cola ürünlerine de zam geldi.

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşım ile 15 Ocak tarihinde Coca Cola'nın litrelik ürün grubuna yüzde 20 civarı zam geçişi yapılacağını duyurdu.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Coca cola litrelik grubuna ayın 15 gibi %20 civari #zam geçişi olacaktir."