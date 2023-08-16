Edirne’de 14 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi küle çevirdi. Zor anlar yaşayan aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne’nin Umurbey Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak’ta yaşayan Örs ailesinin 14 yaşındaki oğlu, anne ve babası uyuduğu esnada çakmakla oynarken yangına sebep oldu. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, yangına uykuda yakalanan Örs ailesini uyandırarak evden dışarı çıkmalarını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evin çatısında bulunan ağaçların tutuşmasıyla büyüyen yangını söndürebilmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Örs ailesi, evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Anne İpek Örs, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.