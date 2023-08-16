Sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Let’s Do İt Türkiye ile birlikte atık kumaşlardan oluşan geri dönüşüm sergisi düzenlendi.

Yıldırım Belediyesi ve Let’s Do İt Türkiye ile birlikte geri dönüşüme farkındalık oluşturmak amacıyla sergi düzenlendi.

Yıldırım Külliyesi’nde ‘SanAtık Projesi’ kapsamında düzenlenen ve atık kumaş gibi geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan 40 eser sergide alıcılarını bekliyor. Sergiye, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Kenan Boduroğlu ve sanatseverler katıldı.

Başkan Yılmaz “Böyle anlamlı ve özel bir sergide bulunmaktan dolayı çok memnunum. Biz çevreyi ve doğayı dünün mirası olarak değil, yarının emaneti olarak değerlendiriyoruz. Bundan dolayı bu konuda farkındalık oluşturacak projeler geliştiriyor ve gerçekleştirilen etkinliklere destek oluyoruz” şeklinde ifade etti.

Yıldırım Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesine etkin bir şekilde destek olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Türkiye’de bir ilke imza atarak atık dönüşüm timi oluşturduk. Pazar atıklarından doğal gübre, yemek atıklarından ise sokak hayvanları için mama üretiyoruz. Yine bu alanda farkındalık oluşturacak, insanlarımızın şuurlanmasına katkı sağlayacak bu sergiyi düzenledik. Sanatçılarımız bir ay boyunca büyük bir özveri ile emek harcayarak hazırladıkları birbirinden değerli 40 eserin bulunduğu sergi Yıldırım’ın farklı bölgelerinde, ilçe sakinlerimizin beğenisine sunulacak” şeklinde belirtti.

Sürdürülebilirliğin buluştuğu bu sergiye sağladıkları destekten dolayı Yıldırım Belediyesi ve Başkan Yılmaz’a teşekkür eden sıra Let’s Do İt Türkiye Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş da Bursalıları sergiye davet etti.