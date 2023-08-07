Dün gece yaşanan olayda kadının çocuğuna yönelik şiddeti ve komşusuna söylediği dehşet verici sözler, çevredekileri dehşete düşürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu anne birden fazla kez çocuklarına şiddet uyguladı. Çocukların çığlıklarını duyan komşusu, kadının kaldığı daireye seslenerek uyarıda bulundu. Ancak kadının verdiği cevap herkesi şaşkına çevirdi. Kadın, "Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır" diyerek tepki gösterdi.

Olayın şok edici bir şekilde cep telefonu kamerasına anbean kaydedilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Aile, bulundukları sitede polis tarafından gözaltına alındı. Anne G.A., suçlamaları reddederek, eşini kaybetmesi nedeniyle tek başına iki çocuğuyla yaşadığını ve ara sıra çocuklarıyla tartıştığını söyledi.

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayı kaydeden komşu Ömer Şentürk, iki yıldır devam eden bu durumu yetkililere bildirdiklerini belirterek, vicdani olarak rahatsız oldukları için bu yola başvurduklarını ifade etti. Şentürk, annenin çocuklara sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını dile getirdi.

Esenyurt, Istanbul'da yaşanan bir olayda, etkililer, anne G.A.'nın ifadesini almaya devam ediyor.