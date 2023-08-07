Yaban mersini üreticiliği hakkında bilgi almak için Türkiye'ye gelen Romanyalı kız öğrenciler, tarlaya girip hasada katıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir çiftliğin sahibi olan Ahmet Kahrıman, kızı Saliha Kahrıman'ı Erasmus eğitimi için Romanya'ya gönderdi. Saliha Kahrıman'ın eğitim sürecinde tanıştığı Romanyalı kız öğrenciler Paula Anghelache, ikiz kardeşler Maria Alecsa Olaru ve Loana Elise Nicol Olaru, yaban mersini üreticiliği hakkında bilgi almak için Türkiye'ye geldi. Bursa'nın Orhaneli ilçesinin yolunu tutan Romanyalı kızlar Çivili Mahallesi'nde çiftçi ve aynı zamanda Yaban Mersini Kooperatif Başkanı Ahmet Kahrıman’ın çiftliğinde yılın son yaban mersini hasadını yaptılar.

Ahmet Kahrıman, “Kızımız Romanya’da Erasmus eğitimi alırken tanışmış olduğu arkadaşlarına yaban mersini ürettiğimizi anlatmış. Onlar da gayet meraklı bir şekilde bahçemizi görmek istemişler. Bu kızlar daha önce Romanya'da, İtalya'da yaban mersininin tadına bakmışlar, ne olduğunu biliyorlar. Biz de bu tarlamızı gösterelim dedik onlara. Yılın son hasadını yaptırdık. Geldiler tadına, lezzetine, dayanıklılığına, aromasına hayran kaldılar. Yaban mersininin değişik çeşitleri olduğunu her bir cinsinin ayrı tat, lezzet ve aromasının olduğunu kendilerine anlattık. Dağ yöresi yaban mersininin Türkiye’de ve dünyada bir numara olduğunu kendilerine gösterdik ve onlar da dokunarak, koklayarak ve tadına bakarak bu kaliteyi tescillemiş oldular” dedi.

Romanyalı kız öğrenciler öğrenmek istedikleri yaban mersini üreticiliği ve yetiştiriciliği hakkında bilgiler edinirken, ıhlamur çiçeği de toplayarak ailelerine götürdüler.