Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrencinin şimdi de tercih sonuçlarını beklediği bu günlerde biz de Herkes Duysun ekibi olarak vatandaşlara “Çocuğunuzun ne olmasını isterdiniz?” diye sorduk. Bakalım vatandaşın zihninde öne çıkan meslekler neler?Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Üniversite okumak isteyen milyonlarca genç YKS’ye girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapan öğrenciler şimdi de tercih sonuçlarını bekliyorlar.

Peki anneler ve babalar çocuklarının gelecekleri için ne istiyor? Onların hangi mesleği yaparlarsa daha iyi şartlarda yaşayabileceklerini düşünüyorlar? Herkes Duysun ekibi olarak bu hususta sokağın nabzını tuttu ve ailelere, “Çocuğunuzun ne olmasını isterdiniz?” sorusunu yönelttik.

Kimi vatandaş çocuklarının şu anki mesleklerinden hem kendilerinin hem de çocuklarının memnun olduklarını söylerken kimisi ise daha iyisi olmadığı için hayıflandı. Peki sizce günümüzün en geçerli mesleği hangisi?