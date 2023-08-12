TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Selver ve Dursun Koca Cami’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gençlere futbol sahası sözü de veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Demokrasi Mahallemizde yoğun nüfuslu bir yer. Ve ihtiyaçlarda oldukça fazla. Bizde bu bölgeye en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Yakında buraya bir sağlık merkezi yapacağız. 8. Etaba da yakın zamanda bir sosyal tesis yapmıştık. Kayserimiz ile el ele verdik çalışıyoruz. Dursun Amca’ya çok teşekkür ederiz. Sayesinde buraya bir cami yaparak büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da temel atma ve açılışlarımız devam edecek. Buradan bir müjde de vermek istiyorum. 18 Ağustos Cuma günü saat 18.00’de Havacılık ve Uzay Lisesi’nin temelini atacağız. Tüm hemşehrilerimi bekleriz.” dedi.

Demokrasi Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç, “Bizi kırmayarak ilçemizin eksiklerini gideren Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde eksikler bir bir gideriliyor. Mahallemize camimiz hayırlı olsun. Cemaati bol olsun.” dedi.

Palancıoğlu Başkana teşekkürlerini ileten AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Belediyemiz her hafta bir hizmetin açılışını yapıyor. İnşallah camimizim cemaati bol olsun. Başkanımızın mahallemize her gelmemizde sözleri bitmiyor. Ne mutlu.” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Mimarisi böylesine farklı ve güzel olan camimiz için emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Harika bir cami olmuş. Mahalleye çok yakışmış. Selver ve Dursun Koca Cami’mizin mahalleye ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.