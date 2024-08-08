Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı. Çocuk Akademisi’ne kayıtlar, 12 Ağustos’a kadar devam edecek.

Altınova Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve 3-6 yaş çocuklara Montessori (yaparak öğrenme) sistemi ile okul öncesi eğitimi veren Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi için 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı.

Çocuk akademisinde öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Minik öğrencilere birçok farklı beceriyi kazandırırken okul hayatına da hazırlayan Çocuk Akademisi, tamamen ücretsiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Tecrübeli ve alanında yetkin öğretmenlerin rehberliğinde, çocuklar fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik aktivitelerle eğlenerek öğreniyorlar.

Son başvuru tarihi 12 Ağustos

Çocuk Akademisi kayıtları ile ilgili yapılan açıklamada, son başvuru tarihinin 12 Ağustos Pazartesi olduğu hatırlatıldı. Başvuru için, Altınova Mahallesi Seray Sokak No:9/2 adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi’ne gidilebileceği gibi 0 282 259 59 59 (Dahili 1354-1356) numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden bilgi alınabileceği belirtildi.