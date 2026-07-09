Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Avrupa şehirlerinde sürdürülebilir ulaşım, erişilebilirlik ve insan odaklı kamusal alan uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan CIVITAS Replication and Deployment Programme kapsamında 16-18 Haziran tarihleri arasında Floransa'da düzenlenen çalışma ziyaretine katıldı.

Program kapsamında, Santa Maria Novella Tren İstasyonu çevresindeki ulaşım yoğunluğunun azaltılması, bölgenin daha erişilebilir, işlevsel ve kullanıcı dostu bir mobilite merkezine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar incelendi.

d, Madrid, Lviv ve Floransa'nın yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden ulaşım uzmanları, üniversite temsilcileri ve ilgili kurumların yer aldığı programda; sürdürülebilir ulaşım stratejileri, toplu taşıma entegrasyonu, trafik yönetimi, dijital mobilite uygulamaları, bisiklet ulaşımı ve yaya hareketliliğini güçlendirmeye yönelik örnekler ele alındı. Santa Maria Novella çevresinde gerçekleştirilen saha incelemelerinde ise yaya ulaşımındaki yönlendirme eksiklikleri, erişilebilirlik sorunları, geçiş noktalarındaki yoğunluk ve tramvay durakları çevresindeki fiziksel engellere ilişkin tespitler yapılırken, çalışma oturumlarında yaya öncelikli ulaşımın güçlendirilmesi, kamusal alanların yeniden düzenlenmesi ve ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Avrupa'nın ulaşım uzmanları Bursa'da ağırlanacak

Program kapsamında Osmangazi Belediyesi UNESCO Koordinatörü Y. Mimar Berkay Salman, 'Walk-in History' başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Sunumda, Osmangazi'nin tarihi kent merkezinde, özellikle UNESCO Dünya Mirası Alanı çevresinde yaya hareketliliğinin güçlendirilmesi, çok modlu ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesi ve tarihi kent dokusu içerisinde kamusal alan kalitesinin artırılması hedefleri aktarıldı.

Floransa'da edinilen bilgi ve deneyimler, Osmangazi'nin tarihi kent merkezinde yürütülecek sürdürülebilir ulaşım ve kamusal alan düzenleme çalışmalarına önemli katkı sağlayacak. Sürecin devamında 6-8 Ekim tarihlerinde Madrid, Bologna, Münih ve Lviv'den şehir temsilcileri ile Avrupa'nın farklı kurumlarından ulaşım uzmanları Bursa'da ağırlanacak. UNESCO alanları ve Tahtakale Mahallesi başta olmak üzere tarihi kent merkezinde yapılacak saha incelemeleri ve ortak çalışma oturumlarında, Osmangazi için uygulanabilir çözüm önerileri ve proje fikirleri geliştirilecek.

CIVITAS kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve teknik çalışmalar, Eurocities programı tarafından finanse ediliyor.