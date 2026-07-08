Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı'nda misafir edilen gençlerle buluştu. Yerleşkede incelemelerde bulunan Başkan Vekili Biba, gençlerle sohbet ederek görüşleri dinledi. Başkan Vekili Biba, kamp faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sportif ve eğlence etkinliklerinde gençlere eşlik etti.

'Gençlerimizin gelişimine önem veriyoruz'

Ülkenin geleceği olan gençlerin gelişimine katkı sunacak proje ve hizmetlere önem verdiklerini belirten Başkan Vekili Şahin Biba, 'Geleceğimizin teminatı gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Gençlerin gelişimini desteklemek için Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bu yerleşkenin toplumsal ilerleme adına kazanım olduğunu düşünüyorum. Doğayla iç içe olan böyle bir tesiste hem sanatsal hem sportif hem de eğitsel faaliyetlerle verimli bir tatil geçirme fırsatı bulan gençlerimizi şanslı buluyorum. Bu imkanlardan daha fazla gencimizin faydalanması için de gerekli çalışma ve planlamaları yapıyoruz.' şeklinde konuştu.

Göynükbelen Gençlik Kampı'nda ağırlanan gençler ise kampta dolu dolu zaman geçirdiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten gençler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkürlerini ifade etti.

Sanat, spor ve eğitimle dolu kamp

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 'Gençlik Kampı' Bursalı gençleri doğa ve sporla buluşturuyor. 3 Temmuz 2026 Cuma günü başlayan kamp, 30 Ağustos 2026 Pazar gününe kadar sürecek. Kız ve erkek grupları için ayrı dönemler halinde, toplam 16 dönem olarak planlanan programda her bir kamp grubu 3 gün boyunca misafir ediliyor. Basketbol sahası ile seyyar voleybol ve futbol alanları bulunan yerleşkede kampa katılan gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla oryantiring, doğa yürüyüşleri, zipline gibi macera dolu aktivitelerin yanı sıra okçuluk, masa tenisi, badminton, bocce, cornhole, floorcurling, düğüm istasyonları, dart ve sokak oyunları düzenleniyor. Gençlerin kültürel ve eğitsel süreçlerini desteklemek adına ise ebru sanatı, mangala, itfaiye yangın eğitimi, afet bilinci eğitimi, ilk yardım eğitimi ve telsiz kullanım eğitimi veriliyor.