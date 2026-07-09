İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte Yaz Yüzme Kursları'nı ziyaret ederek öğrencilerle ve eğitmenlerle bir araya geldi. Kurslara katılan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Usta, yüzme eğitiminin çocukların hem fiziksel gelişimine hem de özgüven kazanmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

İznik Belediyesi'nin spora ve gençliğe yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, 'Sağlıklı nesiller yetiştirmek, çocuklarımıza hem spor alışkanlığı hem de özgüven kazandırmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Evlatlarımız için çalışmaya devam ediyor, İznik'te spora ve gençliğe değer katmaktan gurur duyuyoruz.' dedi.

Yaz dönemi boyunca devam edecek yüzme kurslarıyla çocukların güvenli ve modern bir ortamda yüzme öğrenmeleri, sporla iç içe bir yaz geçirmeleri ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İznik Belediyesi, çocukların ve gençlerin spora erişimini artırmaya yönelik çalışmalarına yeni projeler ve eğitim programlarıyla devam edecek.