İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde gerçekleştirilen “KUYU-14” operasyonlarında, suç örgütü üyeleri çeşitli suçlardan yakalandı.

Operasyon kapsamında şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, silahla tehdit, iş yeri kurşunlaması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, halkın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını ve suçluları adalete teslim edeceklerini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda şüphelilerin şu eylemlere karıştığı belirlendi:

Bahçelievler'de 26.06.2024 tarihinde kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme,

Sultanbeyli'de 03.07.2024 tarihinde E.S.K. isimli işyerinin kurşunlanması,

Ataşehir'de 03.07.2024 tarihinde S.O. ve M.O. isimli iki işyerinin kurşunlanması,

Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da 11.07.2024 ve 13.07.2024 tarihlerinde altı farklı işyerinin kurşunlanması ve kasten yaralama.

Toplamda 25.06.2024 ile 14.07.2024 tarihleri arasında 10 farklı eyleme karıştıkları belirlenen şüphelilerle ilgili yapılan operasyonda ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:

7 ruhsatsız tabanca,

1 AK-47 uzun namlulu silah,

1 otomatik tabanca,

1 hassas terazi,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,

Yüksek miktarda döviz ve Türk Lirası.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek, halkın dualarının kendileriyle olduğunu belirtti.