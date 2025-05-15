Burhaniye de Kaymakam İlyas Memiş Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen 11. Geleneksel Çocuk oyunları şenliği ödül törenine katıldı. Başarılı öğrencilere kupalarını veren Kaymakam, hepsini tebrik etti.

Burhaniye’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmaların ödül töreni Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Törende 2. Sınıflarda oynanan Yağ Satarım Bal Satarım, 3. Sınıflarda oynanan Mendil Kapmaca, 4. Sınıflarda oynanan Kaleli yakan top oyunu, 5. Sınıflar da oynanan Kaleli Yakan Top Oyunlarında başarılı olan öğrencilerin ödülleri Kaymakam İlyas Memi ve protokol tarafından verildi. Atatürk Spor salonunda gerçekleştirilen törene Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra , Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Cezaevi Jandarma Komutanı Engin Demir, Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.