Bunun sebebi izlediği şeylerdir, örnek aldığı şeylerdir. Çocuk aslında şiddet eylemi göstererek bunu yapmanıza tepki gösteriyordur. Ve korkusunu size ifade edemediği için bu yönteme başvurur. İstediği şeyler yapılmadığı zaman önemsenmediğini düşünür ve şiddet uygular ki siz onu görün. Çocukların şiddet eylemi göstermesinin nedeni sevgi görmemesidir.

ÇOCUĞUN ŞİDDET GÖSTERMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Çocuğunuza bu davranışın yanlış olduğunu anlayabileceği şekilde anlatın. İzlediği şeylere dikkat edin. Pedagog yardımı alın. Sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyin. Süreç içinde onunla ilgilenin. Sabırlı ve anlayışlı olun. Empati kurun. Çocuğunuza onun ne kadar değerli olduğunu söyleyin. Çevrenizde şiddet uygulayan biri varsa onunla görüştürmeyin. Çünkü onda gördüğü şeyi yapacaktır. Onun sevebileceği ortam hazırlayın. Onu mutlu edin. Oyuncaklarıyla oynayın. Onun yanında şiddet göstermeyin, ona vurmayın, bağırmayın. Çocuklar değerlidir onlar bizim geleceğimiz.

ÇOCUK ÖFKE NÖBETİ GEÇİRİRKEN YAPILMASI GEREKENLER

Onunla konuşup sarılmalıyız. Öfkesini yönetmeliyiz. Onun fikirlerini dinlemeli, sabırlı ve anlayışlı olmalıyız. Ona bağırmamalıyız. Ve son olarak onunla konuşurken dik durmalıyız.