Kaza Mahmudiye mahallesi Çavdar sokak üzerinde meydana geldi. Emre A.(27) yönetimindeki 16 ALP 470 plakalı hafif ticari araç ile sürücü Mert S.(18) yönetimindeki 16 ABE 212 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yeri girişindeki 3 motosiklete, 2 bisiklete ve mobilya ürünlerine çarptı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken; hafif ticari araç, kamyonet ile 3 motosiklet, 2 bisiklet ve mobilya ürünleri hasar gördü.

Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen Ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.