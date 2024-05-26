Bilecik’in Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çocukların güvenliği için parklarda tel örgü uygulaması gerçekleştirdi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçedeki parklarda çocukların güvenliği için cadde ve sokaklara bakan kısımlarında başlatılan tel örgü çalışmaları ile parkların durumları için incelemelerde bulundu. Başkan Durgut, "Bazı parklarımız yoğun olarak işleyen cadde ve sokaklarımızın yanında. Çocuklarımızın güvenliğini sağlayabilmek amacıyla bu parklarımızın cadde ve sokaklara bakan taraflarına dekoratif tel örgü uygulaması başlattık. Artık yaz aylarına geliyoruz. Parklarımız daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Belirli bir program içerisinde parklarımızdaki temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayacağız. Parklarımızdaki eksikleri gidereceğiz" dedi