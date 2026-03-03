Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
1. dakikada David Sambissa'nın pasında sol tarafta topla buluşan Ertuğrul Sandıkcı'nın rakiplerini geçmeye çalışırken, ceza yayının içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarasıyla maçın hakemi Asen Albayrak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
52. dakikada Musab Ayberk Çolak'ın sol kanattan pasında topla buluşan Soner Salih Yavuz'un sol çaprazdan ön direğe vuruşunda kaleci Türker Dırdıroğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Soner Salih Yavuz, Abdurrahman Üresin'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada penaltıda topun başına geçen David Sambissa'nın vuruşunda kaleci Türker Dırdıroğlu, sol tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.
72. dakikada Can Arda Yılmaz'ın geri pasında araya giren Eren Arda Şen'in ceza sahası içinde kaleci Türker Dırdıroğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Türker meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Asen Albayrak, Ömer Tevfik Özkoç, Ramazan Ufuk Avdaş
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Muhlis Dağaşan, Demir Mermerci, Berat Bozkuş, Musab Ayberk Çolak, Vefa Temel (Bilal Berat Polat dk. 67), Fahri Kerem Ay, David Sambissa (Türker Yılmaz dk. 67), Phellipe Araujo (Soner Salih Yavuz dk. 51), Alieu Cham (Efe Alikan dk. 80), Ertuğrul Sandıkcı (Eren Arda Şan dk. 67)
Yedekler: Muhammed Kaan Akdağ, Turan Deniz Tuncer, Demeaco Duhaney, Ahmet Yusuf Ayçiçek
Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Abdurrahman Üresin, Mert Çetin, Gökhan Akkan, Abdulsamet Kırım, Harun Alpsoy, Mustafa Alptekin Çaylı, Burak Topçu (Muhammet Mustafa Yıldız dk. 74), Can Arda Yılmaz (Can Polat Aydın dk. 74), Temel Çakmak (Egemen Kazancı dk. 70), Berke Yılmaz (Muhammet Bedirhan Açıkgöz dk. 57)
Yedekler: Kaan Alp Dizbay, Atay Akgün, Arda Tuğra Saygı, Kerem Özdemir, Ensar Akbulut
Teknik Direktör: Suat Kaya
Sarı kartlar: Alieu Cham, Demir Mermerci (İstanbulspor), Can Arda Yılmaz (Boluspor)