Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde park halindeki aracından inmek isteyen sürücüye, arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan sürücü ağır yaralanırken, çarpan otomobil ise takla attı.

Olay, Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TV 3092 plakalı aracını yol kenarına park eden sürücü, araçtan inmek için kapıyı açtığı sırada arkadan süratle gelen 34 FNC 057 plakalı otomobilin hedefi oldu.

Araç takla attı, sürücü savruldu

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 FNC 057 plakalı otomobil, önce park halindeki aracın kapısına, ardından sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam metrelerce ileriye savrulurken, kontrolünü kaybeden otomobil yolda takla atarak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Park halindeki aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç içerisinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta gerçekleştirildi. Kazaya sebebiyet veren ve takla atan aracın sürücüsü ise hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.