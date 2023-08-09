Yasir Cakacık (35), eşinin kendisini terk etmesi üzerine insanlık dışı bir eyleme imza attı. Dört çocuğunu bir araya getirerek onları iple bağladı ve ardından şiddet uygulayarak ağlattı. Bu dehşet verici anları videoya kaydeden baba, çektiği görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.

Ancak bu vahşi eylem kısa sürede ortaya çıktı ve izleyenlerin yüreklerini dağlayan bu görüntülerin ardından toplumsal bir tepki oluştu. Vicdanları sızlatan bu olayın üzerine, Yasir Cakacık hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve hızla adli süreç başlatıldı. İncelemeler sonucunda gözaltına alınan baba, "Cebir, şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorguda, şüpheli "Bu eylemi eşimi geri getirmek amacıyla yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim." şeklinde bir savunma sundu. Ancak bu savunma, yaşanan vahşetin ve çocuklara yapılan işkencenin kabul edilebilir bir tarafı olmadığını gözler önüne serdi. Yasir Cakacık, tutuklanarak cezaevine gönderildi ve Metris Cezaevi'nde hükümlü olarak kaldı.

Neyse ki, çocuklar annelerine teslim edildi ve onların güvenliği sağlandı.