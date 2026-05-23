Nilüfer Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı “Anne Taksi” uygulaması, ilçedeki anneler ve anne adaylarından gelen talepler doğrultusunda büyütülüyor. 10 Şubat 2026’da hizmete alınan ve kısa sürede 500’den fazla kişiye ulaşan uygulamada araç sayısı artırılarak filo genişletildi.

Vatandaşların ulaşım taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek için Anne Taksi sayısı 2’ye çıkarıldı. Ayrıca hizmet kapsamı da genişletilerek, daha önce 0-1 yaş arası çocuğu olan anneleri kapsayan uygulama, 0-2 yaş arası çocuğu bulunan anneleri de içine alacak şekilde güncellendi.

Kadın şoförlerin görev yaptığı Anne Taksiler, özellikle hamilelik ve bebekli dönemlerde yaşanan ulaşım zorluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen anne ve anne adayları, bir gün öncesinden randevu oluşturarak evlerinden alınıyor ve randevuları bulunan devlet hastanelerine güvenle ulaştırılıp, sonrasında evlerine bırakılıyor.

Uygulama, annelerin farklı ihtiyaçları da gözetilerek titizlikle yürütülüyor. Araçlarda standart olarak bulunan bebek koltuğunun yanı sıra, ikiz bebeği olan anneler için çift bebek koltuğu hazır bulunduruluyor. Ayrıca hamile anne adaylarının yolculuklarını daha güvenli hale getirmek amacıyla araçlarda özel hamile kemerleri yer alıyor. Böylece hem annenin hem de bebeğin güvenliği yolculuk boyunca üst düzeyde tutuluyor.



"Amacımız kadınların hayatını kolaylaştırmak"

Filonun genişletilmesi ve yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in bir kadın kenti olduğuna vurgu yaparak, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği kentimizdeki annelerin ve kadınların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Anne Taksi uygulamamız, başladığı günden itibaren çok büyük ilgi görüyor. Biz de bu talebe cevap vermek için Anne Taksilerin sayısını 2’ye çıkardık. Ayrıca yeni dönemde, 0-2 yaş arası çocuğu olan kadınlara da hizmet vereceğiz" açıklamasında bulundu.