Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Müftülüğü iş birliğiyle Ramazan ayının manevi atmosferi ‘Çocuklarla Ramazan Neşesi’ isimli programlarla yaşatılacak. Ramazan ayı boyunca her hafta sonu cumartesi günü farklı camilerde devam edecek olan etkinliler, teravih namazı öncesi başlayacak ve namaz süresi boyunca miniklere keyifli anlar yaşatacak. Çocukların camiye olan ilgisini artırmayı ve manevi duygularını geliştirmeyi hedefleyen programlarda, çeşitli oyunlar, eğitici aktiviteler ve sürprizler yer alacak.

Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu yansıtacak programlarda, ayrıca miniklere sürpriz hediyeler de dağıtılacak. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilecek buluşmalarla Ramazan’ın manevi havası çocuklarla buluşturulmuş olacak.