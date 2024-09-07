SANKO Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Uzm. Diyetisyen Tuğba Demirkıran, çocukluk çağı obezitesinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Uzm. Diyetisyen Tuğba Demirkıran, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada çocukluk çağı obezitesine dikkat çekti.

Uzm. Diyetisyen Demirkıran, çocukluk çağının özellikle doğumdan itibaren ilk iki yıl büyüme ve gelişmenin çok hızlı olması nedeniyle çocuk sağlığı için önemli bir dönem olduğunu vurguladı.

Erken çocuklukta görülen obezitenin görülme sıklığının artmasının, sağlığı olumsuz etkileyen bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanma ihtimalinin artıran faktörler arasında olduğunun altını çizen Demirkıran, şu verileri paylaştı: “Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılı verilerine göre küresel olarak 144 milyon çocuğun 38,3 milyonunun, 2021 yılı verilerine göre ise 5 yaş altında 39 milyon çocuğun aşırı kilolu olması çocukluk çağında sağlıklı beslenmenin önemini göstermektedir. Önümüzdeki on yıl içinde çocukluk çağı obezitesinin yaklaşık yüzde 60 artarak 2030 yılına kadar 250 milyona ulaşacağı da öngörülmektedir.

2023 yılında yayımlanan Dünya Obezite Atlasında obezitenin dünya çapında çok geniş bir popülasyonu etkilediği net bir şekilde gösterilmektedir. Yayımlanan raporda 2035 yılına kadar obezite görülme sıklığının yüzde 14’ten yüzde 24’e çıkarak yaklaşık 2 milyar çocuk, ergen ve yetişkini etkilemesi, 2020-2035 yılları arasında dünya çapındaki erkek çocuklarda obezite görülme sıklığının yüzde 10’dan yüzde 20’ye, kız çocuklarında ise yüzde 8’den yüzde 18’e çıkarak, çocuklar ve ergenler arasında en hızlı artışı yapması beklenmektedir."

Çocukluk çağı obezitesini önlemenin yolları

Uzm. Diyetisyen Demirkıran, çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi için şu önerilerde bulundu: “Fiziksel aktivite teşvik edilmelidi., Ekran süresi sınırlandırılmalıdır, Yeterli uyku sağlanmalıdır, Meyve ve sebze tüketimi teşvik edilmelidir, Şekerli ve işlenmiş besin tüketiminden kaçınılmalıdır, Stresten kaçınılmalıdır, Yemeğin besin içeriği kontrol edilmelidir, Beslenmeye posa ve protein eklenmelidir.”