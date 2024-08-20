Gazze'de bugün İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısında bir pazar yeri hedef alındı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. Bölgedeki kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırının, İsrail ile Filistinli gruplar arasında artan gerginliklerin ortasında gerçekleştiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini bildirdi. Ayrıca, bölgedeki hastaneler yaralıların tedavisi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bu saldırı, son dönemde Gazze'deki sivil alanlara yönelik düzenlenen operasyonların bir parçası olarak görülüyor. Uluslararası toplumdan bazı çevreler, saldırıyı kınayarak, sivillerin korunması gerektiğini vurguladı. İsrail ise operasyonlarının, Hamas’a yönelik olduğunu ve terörist grupları hedef aldığını iddia ediyor.