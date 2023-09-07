Gestasyonel diyabet, iyi kontrol edilmediği zaman kan şekerleri istenenin dışında veya yüksek seyrettiği takdirde bebekler büyük dünyaya geliyor. Bir kadında 4 kilodan fazla bebek dünyaya getirmesi söz konusuysa, o zaman gestasyonel diyabet veya metabolizma bozukluğunu düşünmek ve araştırmak gerekiyor. 4 kilodan büyük bebeklerde ilerde şeker hastalığı olma riskinin de yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bebeğin 4 kilodan düşük olması, bebek sağlığı açısından da önemlidir. 4 kilodan büyük bebeklere makrozomik bebek diyoruz. İlerleyen yaşlarda diyabet riski taşıyorlar.