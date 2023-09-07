Demans hastaları ilaçlarını kendileri alabilirler mi? Demans hastaları ilaçlarını kendileri alabilirler mi?

Gestasyonel diyabet,  iyi kontrol edilmediği zaman kan şekerleri istenenin dışında veya yüksek seyrettiği takdirde bebekler büyük dünyaya geliyor. Bir kadında 4 kilodan fazla bebek dünyaya getirmesi söz konusuysa, o zaman gestasyonel diyabet veya metabolizma bozukluğunu düşünmek ve araştırmak gerekiyor. 4 kilodan büyük bebeklerde ilerde şeker hastalığı olma riskinin de yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bebeğin 4 kilodan düşük olması, bebek sağlığı açısından da önemlidir. 4 kilodan büyük bebeklere makrozomik bebek diyoruz. İlerleyen yaşlarda diyabet riski taşıyorlar.