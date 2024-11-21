Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya atölyesinde meydana gelen olayda çatıya çıkan adam, saçın çökmesi sonucu düşerek yaralandı.
Olay Mahmudiye Mahallesi 5. Blok Belediye Sitesi sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinin terasında meydana geldi. Nuri C.(67) çıktığı terastaki sacın üzerinde onarım yaparken, saçın kırılması sonucu düştü. Yaklaşık 3 metreden düşen adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
Kaynak: iha