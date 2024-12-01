Körfez’de Karayakuplu Mahallesi’nde yağmur suyu giderinden sızan su sebebiyle çöken yolun onarımı yapıldı.

Körfez Karayakuplu Mahallesi’nde aşırı yağışlar sebebiyle yolun kenarındaki yağmur suyu giderini sağlayan yer altındaki beton büzlerde çatlaklar meydana geldi. Büzlerden sızan suyun yolda bozulmalara neden olması güvenlik sorununu da beraberinde getirdi. Alınan ihbarı değerlendiren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı. Yağmur suyu giderini sağlayan kırık beton büzlerini değiştiren ekipler ardından bozuk yolu kazarak asfalt serimi gerçekleştirdi. Anında yaptığı müdahaleyle sorunu çözen ekipler, çalışma sonunda yolu trafiğe açtı.