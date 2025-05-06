Böylece 2013 yılında kurulan n11 satışı resmileşti.

Türkiye'nin ünlü e-ticaret platformu n11'in bir süredir satışı konuşuluyordu. Abu Dabi merkezli DMSF Holding'in n11'i satın alması için anlaşma sağlanmıştı. Söz konusu gelişmeyle ilgili Rekabet Kurulu'ndan beklenen karar çıktı.

Rekabet Kurulu, n11'in satışına onay verdi. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yazan kararda, "n11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin paylarının tamamının ve tek kontrolünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadeleri yer aldı. Böylece n11'in kontrolü DMSF'e Holding'e geçecek.

E-ticaret platformu n11, 12 yıl önce 2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Kore merkezli SK Group'un ortak girişimi olarak kurulmuştu. Şirket daha önce Haziran 2023'te Getir tarafından satın alınmıştı. İlerleyen süreçte Getir'in en büyük yatırımcısının Mubadala haline gelmesi, şirketin 2024 yılında Getir'in kurucularından Serkan Borançılı'ya ait Borançılı Teknoloji'ye devredilmesine neden oldu. Şirket son olarak ise DMSF Holding'e devrediliyor.