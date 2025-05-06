2024 Haziran'dan bu yana dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve gelinen noktada enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini belirten Karahan, "TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak; enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Enflasyona ilişkin değerlendirmeler yapan Karahan, önemli mesajlar verdi. Karahan, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirtti.

2024 Haziran'dan bu yana dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Karahan, "Geldiğimiz noktada enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu da düşük seviyelerde seyrediyor. Uyguladığımız politikalar sonucunda talepte oluşan dengelenme, enflasyondaki düşüşe katkı verdi. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi." ifadelerini kullandı

Para politikasındaki kararlı duruşun sürdürüleceğini vurgulayan Karahan, "TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak; enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.