Çöpleri düzenli depolayarak doğaya verdiği zararın önüne geçmek amacıyla Katı Atık Aktarma İstasyonu kurulumlarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe ilçesine kazandırdığı istasyon sayesinde ayda 600 ton evsel atığı yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edip, elektrik enerjisine dönüştürecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’i sadece bugünlere değil, yarınlara hazırlama düsturuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, kapanan vahşi depolama alanlarının ardından ilçelerin çöplerini, Katı Atık Aktarma İstasyonlarında topluyor. Bu sayede çöpler, doğa dostu bir şekilde toplanarak toprak, hava ve su kirliliğinin önüne geçiliyor. Ayrıca katı atıkların taşınmasını daha ekonomik hale getiren aktarma istasyonlarının ihtiyaç duyulan alanlara kurulumuna devam eden Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçeye 13 Katı Atık Aktarma İstasyonu ile hizmet veriyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI

Son olarak Savaştepe ilçesine kurulumunu tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bu istasyon sayesinde ilçenin çöpünü şehir merkezinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ne taşıyarak günde 20 ton, ayda 600 ton evsel atığın yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayacak. Bertaraf etme işlemi sırasında ortaya çıkan metan gazından bir yandan elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.