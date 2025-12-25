Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı yönüne seyreden M.S. idaresindeki 59 YK 335 plakalı hafif ticari aracın tekerleği, karşıdan karşıya geçmek için hareketlenen A.E.K. isimli çocuk yayanın ayağının üzerinden geçti.
Kaza sonrası yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA