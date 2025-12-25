Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 'TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü', diş hekimliğinde yüksek performanslı seramik malzemelerin klinik uygulamaları ve dijital teknoloji alanındaki öncü çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Özcan'a takdim edildi. Özcan, ödülünü 23 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Kocaeli'de öğrencilerle bir araya geldi

Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Merkezi Direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. Özcan, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine konuk oldu. Özcan, 'Yeni Teknolojiler ve Diş Hekimliğinde Minimal İnvaziv Rekonstrüksiyonlar' başlıklı sunumuyla öğrencilere bilgilelendirmelerde bulundu.

'Ülkemden aldığım bu ödülün, kariyerim ve hayatımda çok önemli bir yeri var'

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mutlu Özcan, akademik kariyeri boyunca uluslararası alanda birçok başarıya imza attığını belirterek şunları kaydetti:

'Birçok ülkede çeşitli ödüller kazandım ama ülkemden aldığım bu ödülün, kariyerim ve hayatımda çok önemli bir yeri var. Çok fazla sayıda jüri üyelerinin takdir gördüğü ve diş hekimliğinden, mesleğimizden ilk kez verilmiş olan TÜBA akademik ödülüne layık görüldüm. Çalışmalarım daha çok diş hekimliğindeki malzemeler ve teknolojiler üzerine, onların uygulamalarıyla ilgili. Çok kapsamlı, meşakkatli ve emek verdiğim kariyerimin bir sonucu diyebilirim. Bu ödülü almamda; buluşlarım, geliştirdiğim yöntemler, klinik yöntemler, özellikle protokoller ön plana çıkmış durumda. Beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum.'

Ayrıca Özcan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ödül töreninin hayatında unutamayacağı anlardan biri olduğunu yineleyerek, gurur duyduğuna dikkati çekti. 950'den fazla makalesinin bulunduğunu aktaran Özcan, ödüle layık görülmesinde akademik performansının belirleyici olduğunu aktardı.

'Eğitimimizin son derece kuvvetli olduğuna inanıyorum'

Diş hekimliği branşında Türkiye'nin klinik tecrübe açısından güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özcan, şöyle devam etti:

'Bu tecrübeden çok faydalandım. Öğrencilik zamanımda bile çok fazla sayıda hasta bakmıştık. Bunun bana ve mesleğime bakışıma çok katkısı oldu. Eğitimimizin son derece kuvvetli olduğuna inanıyorum. Araştırma alanında biraz daha donanımlı olmamız gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden de temaslarım ülkemdeki araştırmacılarla devam ediyor. Diş hekimliği pratiğe yönelik bir meslek, pratiğin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede iyi bir diş hekimi olmamaya imkan yok. Dolayısıyla eğitimizi kesinlikle geride görmüyorum.'

Dünyada teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlediğine vurgulayan Özcan, '5 yıllık diş hekimliği eğitimi sürecinde öğrenilen bilgiler kısa sürede güncelliğini yitirebiliyor. Öğrencilerimizin bu tip değişikliklere hazırlı olması gerekiyor. 'Sürekli eğitim, mezuniyet sonrası eğitim' gibi kavramları sadece ülkemizde değil, bütün dünyada geçerli olduğunu unutmamaları gerekiyor' dedi.

Hedeflerinden de bahseden Mutlu Özcan, 'Ben bir protez uzmanıyım. Materyal bilimi ve teknoloji her zaman ilgimi çekmiştir. Bu alanda yoğunlaştım, kariyerim boyunca. Bundan sonraki hedefim daha çok koruyucu uygulamalar. Hastaların ekonomik yükünü azaltacak inovatif fikirler geliştirmek olacak' ifadelerini kullandı.

'Başarıları bizim için ilham verici'

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Prof. Dr. Mutlu Özcan'ın başarısının ilham verici olduğuna dikkati çekerek, 'Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜBA tarafından verilen 2025 Uluslararası Akademi Ödülleri kapsamında ödül alan Sayın Prof. Dr. Mutlu Özcan'ı akademisyenlerimiz ve öğrencilerle buluşturmamız bizim için gurur kaynağıdır. Bir Türk kadını olarak uluslararası alandaki başarıları aynı zamanda hepimiz için ilham vericidir. Kendisine aramızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise 'Dünyaca ünlü bilim insanı Sayın Prof. Dr. Mutlu Özcan'ı üniversitemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Prof. Dr. Özcan'ın olağanüstü bilimsel çalışmalarından hem akademisyen hem de öğrencilerimizin yararlanması konusunda işbirliği yapacak olmamız, üniversitemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır' diye konuştu.