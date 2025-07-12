Türkiye 3. Futbol Ligi 1. Grupta mücadele eden Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Çorluspor 1947, yeni sezon öncesi yeni yönetimini belirledi. Yapılan genel kurulda başkanlığa Ahmet Bayram seçildi.

Genel Kurulda konuşan Çorluspor 1947’nin yeni Başkanı Ahmet Bayram, önceki başkan Yusuf Gümüş ve tüm yöneticilere tüm emekleri dolayısıyla teşekkür ederek, Çorluspor 1947’yi üst liglere taşımak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

4 yıllık görevini yeni başkan Ahmet Bayram’a devreden Yusuf Gümüş ise bugüne kadar yönetimlerde görev alan desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Gümüş, her daim Çorluspor 1947’ye destek olacaklarını dile getirirken, görevi devralan Ahmet Bayram ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Ahmet Bayram başkanlığındaki Çorluspor 1947 kulübünün yeni yönetiminde Şevket İçem, Mustafa Eren Aydın, Zekeriya Toprak, Salih Yılmaz, Suat Eren, Kaan Kömürcü, Gökhan Tunalı, Ferhat Keskin, İsmail Korkut, Mehmet Oğulmuş, Özgür Köker, Görkem Bardak, Zeki Canlı, Sinan Aydın, Gürkan Karaca, Mutlu Kütük, Zakir Öztürk, Batuhan Erbil, Turgay Kara, İsmail Yıldırım, Ufuk Baltekin, Serkan Uçan, Ahmet Mete, Ege Sezer, Halit Balı, Murat Yılmaz, Talat Mert Aslan, Adem Nayir, Vural Aksaka yer alacak.