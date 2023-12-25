Boluspor ve Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de bugün Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşıyor. Saat 17:00'da başlayacak bu heyecanlı mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL ON BİRLER

Boluspor'un muhtemel ilk 11'inde Çağlar, Naby Youssouf, V.Posmac, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Batuhan, Oğuz Kağan Güçtekin, Kubilay, A. Diarrassouba, J.Kayamba ve A.Bettaieb’ın yer alması bekleniyor.

Çorum FK’nın ise Hüseyin, Atakan, M.Ologo, Z.Toure, Erkan, Ferhat, Ozan, Atakan, Gökhan, Ahmet İlhan, Ahmet ilk 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

HAKEM KADROSU

Maçın hakemi Ayberk Demirtaş olacak. Yardımcı hakemler ise M. Ali Doğan ve Mehmet Şengül olarak belirlendi.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Ligde şu anda 22 puanla 10. sırada bulunan Boluspor, Play-off yolunda emin adımlarla ilerliyor. Takım, bu maçta alacağı bir galibiyetle Play-off şansını daha da artırmayı hedefliyor. Çorum FK ise 24 puanla 8. sırada yer alıyor. Çorum ekibi ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarından sonra, tekrar çıkışa geçti. Çorum FK 4 maçlık namağlup serisini Boluspor karşısında da sürdürmek istiyor. Her iki takım için de bu maç, sezonun kritik dönemlerinden birini temsil ediyor ve alınacak sonuçlar, ligdeki sıralamalarını doğrudan etkileyecek.