Crea Center yeni sezona networking buluşmasıyla başladı. Crea Center Çekmeköy Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe alanında uzman isimler katıldı.

Crea Center Çekmeköy, yeni sezona networking buluşmasıyla merhaba dedi. Etkinlik, İstanbul ekosisteminin önemli paydaşları olan iş insanları, kamu kurumları, akademisyenler, sanatçılar, girişimciler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini, üniversiteler ve Crea Center Çekmeköy topluluk üyelerini bir araya getirdi. Kokteyl ve DJ performansıyla başlayan etkinlikte katılımcılar; birbirleriyle tanışma ve ilk temaslarını kurma fırsatı buldu. Crea Center Çekmeköy topluluk üyeleri etkinlikte aktif olarak yer aldı. DJ performansı, ses mühendisi olan bir topluluk üyesi tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, yine Crea Center Çekmeköy topluluk üyesi olan bir 3D artist tarafından hazırlanan dijital video gösterimi de yapıldı.

Konuklar, networking etkinliği sırasında düzenlenen çeşitli etkileşim aktiviteleri aracılığıyla farklı disiplinlerden gelen katılımcılar ile tanışma ve potansiyel işbirliği yapma fırsatı buldular. Bu aktiviteler, katılımcılar arasında samimi bir ortam oluştururken aynı zamanda yeni işbirliklerine doğmasına zemin hazırladı. Profesyonel fikir alışverişleri, etkinlik sırasında kurulan ilişkiler ve sağlanan geri bildirimler sayesinde, katılımcılar projelerini daha ileriye taşımak için gerekli olan stratejik işbirliklerini ve kaynakları belirleme şansına sahip oldu. Etkinlik, Crea Center Çekmeköy topluluk üyelerinin canlı müzik performansıyla sona erdi.

“Crea Center’ın geleceğinin sizlerle daha parlak ve daha umut verici olacağına inanıyorum”

Programın ev sahibi Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez yaptığı açılış konuşmasında, "Bu önemli etkinlik, Çekmeköy’ün girişimci ruhunu yansıtıyor. İlçemizin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor. Bu merkezde, İstanbul’un her yerinden sanatçı ve tasarımcıları bütünlük içerisinde bir araya getirip ihtiyaç duydukları tüm destekleri onlara sağlıyoruz. Onlara sadece fiziksel bir alt yapı değil, ticari başarılarını geliştirecek imkanları da oluşturuyoruz. Bu vesile ile ülkemizde uluslararası yeni markaların ortaya çıkmasını sağlayacağız. İlçemizi; sanatın, sanatçının, tasarımcının, girişimcinin bir araya gelebildiği cazibe merkezi haline getirmek için hep birlikte çok çalışacağız. Dayanışmayla daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Crea Center’ın geleceğinin sizlerle daha parlak ve daha umut verici olacağına inanıyorum. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm destekçilere, katılımcılara ve proje içerisinde emek veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.