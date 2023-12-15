İkili, eski anıları değerlendirip 5 saat hoş sohbet ettikten sonra ayda bir buluşma kararı aldı. Buluşmanın hemen ardından Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Ayda Bir Buluşacağız!

Kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile geçmişte aynı koğuşu paylaşmanın anısını yâd etti. Cübbeli Ahmet Hoca, ziyarete dair sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tekrar buluşmak üzere planlarımız var. Rabbimizden Aziz Yıldırım Beyefendi'ye sağlık, huzur ve devletimize, milletimize daha fazla hayırlı hizmetlerde bulunma başarısı dileriz" ifadelerini kullandı.”

İkilinin koğuş arkadaşlığı ise şöyle gerçekleşmişti; 2011 yılında Aziz Yıldırım “şike” davasından, Cübbeli Ahmet Hoca ise “Karagümrük çetesi” davasından cezaevine girmiş, koğuş arkadaşı olmuşlardı