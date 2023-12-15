Akbank'ın 31 Aralık tarihinde sona erecek emekli kampanyaları başvuruya açıldı. Farklı bir bankada emekli maaşı bulunanlar veya EYT ile ilk kez emekli olacaklar için fırsatlar yağmaya başladı.

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonları ilgilendiren ek ödeme Akbank'tan duyuruldu. 31 Aralık tarihine kadar maaşını Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca bankada kalma sözü veren her emekli 10.000 TL'ye kadar promosyon kazanacak. Üstelik promosyona ek 2.000 TL ödeme şartlar karşılandığı anda hesaba yatacak.

12 Bin TL’ye Kadar Ödeme Yapılacak!

Akbank'lı her emekli Axess ya da Wings kredi kartı ile 5 farklı otomatik fatura ödeme talimatı verdiğinde fatura başına 400 TL Toplamda 2.000 TL chip para kazanıyor. Promosyon ödemesi ile beraber 12.000 TL'ye ulaşan ek kazanım tüm banka emeklileri için geçerli oluyor.

Fatura Talimatına Ek Ödeme Nasıl Alınır?

Akbank mobil uygulama ya da müşteri iletişim hattını arayarak maaş taşıma işlemini dakikalar içinde gerçekleştirebilirsiniz. Alınan aylık maaş tutarına göre ödenecek olan promosyon rakamı değişkenlik göstermektedir.