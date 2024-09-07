Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli’de gerçekleştirdiği bir sohbetin ardından, toplantıya katılanlara dua ettiği esnada bir saldırıya maruz kaldığını açıkladı. İddiaya göre, karanlıktan aniden çıkan bir kişi Ünlü'ye yaklaşarak boğazını sıkmış ve ağır küfürler savurdu. Duruma hızlıca müdahale eden Ünlü'nün korumaları, saldırganı etkisiz hale getirip polise teslim etti.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.

Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."