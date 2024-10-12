İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde müzisyen Melek Mosso sevenleriyle bir araya geldi.

İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde dün akşam müzisyen Melek Mosso müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan parçaların yanı sıra cover şarkılarla da beğeni kazanan Mosso, Kibele Çeşmesi Heykeli önünde düzenlenen konserde, “Hayatım Kaymış”, “Balerin”, “İlletim”, “Bu İş Bitmiş” gibi kendi sevilen şarkılarıyla birlikte “Vursalar Ölemem”, “Sabahçı Kahvesi”, “Rakkas”, “Fesuphanallah” gibi popüler şarkıları da seslendirdi.

İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinin gelecek programlarının İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında bulunabileceği belirtildi.

İş Sanat, 7 Kasım’da dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel ile orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle kapılarını seyircilerine açıyor.

Kasım ayının bir diğer konseri Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez’in, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera’nın bir araya gelerek kurduğu Alfredo Rodriguez Trio olacak. 2006 yılında Montreux Caz Festivali’nde müzisyen Quincy Jones ile tanışarak aynı sahneyi paylaşmaya başlayan ve kariyeri boyunca Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle birlikte konserler verdi. Alfredo Rodríguez Trio, ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küban folk müziğinin harmanlandığı bir repertuvarla, 26 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.