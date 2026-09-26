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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmanın devamında, H.B.'nin Beylikdüzü'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Adreste bulunan M.B. (31) de gözaltına alındı. Yapılan aramada 84 gram marihuana, 27 sentetik uyuşturucu hap ve 30 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Seyitnizam Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 6 parça hâlinde toplam 6 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Sürücü H.B. (23) gözaltına alındı.

İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Beylikdüzü'nde bir adrese de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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