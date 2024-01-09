Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile bir araya gelen Kurum, Selim’e destekleri için teşekkür etti.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, MHP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Kurum, herkesle tek tek el sıkışırken desteklerini ileten partililere “Birlikte kazanacağız” dedi. MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile bir araya gelen Kurum, Selim’e destekleri için teşekkür etti. Kurum’a ay yıldızlı tablo hediye edildi.

“31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz”

Ziyarette konuşan Kurum, ”Bu ittifak kanla kuruldu. Bayrağımızdaki renk de kanımızın rengi, şehitlerimizin kanının rengi. İnşallah bu ittifakı ilelebet devam ettireceğiz. Genel başkanlarımızın hukukunu, ülkemizin hukukunu hep birlikte koruyacağız. 31 Mart akşamı da hep beraber sevineceğiz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’e hürmetlerimi arz ediyorum. Yine İl Başkanı kıymetli kardeşime, buradaki ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bizi milletimize, 7’den 70’e tüm İstanbullulara utandırmasın diyorum” ifadelerini kullandı.