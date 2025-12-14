Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, il ve ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.



"Sıradan bir teşkilat değiliz"

AK Parti teşkilatlarının Türkiye’nin geleceğinde belirleyici bir role sahip olduğunu vurgulayan Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Biz sıradan bir teşkilat değiliz. Türkiye’nin geleceğini değiştiren, milletin kurduğu ve millet için çalışan bir teşkilatız. Başarı tesadüf değildir. Bu başarı, teşkilatın sahadaki emeğiyle ortaya çıkmaktadır" dedi.



"AK Parti Türkiye'yi vesayetten kurtardı"

AK Parti’nin 24 yıllık iktidar sürecine değinen Başkan Gürkan, "AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti’ni vesayetten kurtaran, milletin iradesini merkeze alan bir anlayışın adıdır. Ülkemize çağ atlayan devrim niteliğindeki her yatırımda, milletimizin hayatını kolaylaştıran her hizmetin arkasında bu teşkilatın emeği vardır" ifadelerini kullandı.

Sağlık alanındaki yatırımları örnek gösteren İl Başkanı Gürkan, Bursa genelinde sağlık hizmetlerinden yararlanma oranlarının OECD ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, "Bugün Bursa’da bir vatandaş yılda ortalama 13 kez sağlık hizmeti alıyor. Bu tablo, güçlü sağlık altyapısının ve doğru yönetimin sonucudur" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği ilerlemenin yalnızca teknolojik bir gelişme olmadığını da vurguladı. Başkan Gürkan, savunma sanayiindeki yerli ve milli hamlelerin Türkiye’ye sadece askeri güç değil, aynı zamanda özgüven ve caydırıcılık kazandırdığını ifade etti.

Başkan Gürkan, "Tanklar, helikopterler, gemiler birer araçtır. Asıl önemli olan, bu milletin iradesinin güçlenmesi, özgüveninin artmasıdır. Bu güç, içeride millete güven verirken dışarıda bazılarını endişelendirmektedir" dedi.

Dünyadaki örneklerden bahseden Gürkan, güçlü olmayan ülkelerin dış müdahalelere açık hale geldiğini belirterek, "Eğer bir ülke güçlü değilse, iradesi yoksa, kendi milletine dayanmazsa başka ülkelerin baskısı altına girer. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve bağımsız bir ülke konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında yaz döneminde Gürsu’da yaşanan orman yangınlarına da değinen Davut Gürkan, yangınlarda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Gürkan, afet sürecinde devlet ve milletin nasıl kenetlendiğinin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Yangınlar sırasında vatandaşların traktörleriyle, tankerleriyle tüm imkânlarını seferber ettiğini vurgulayan Başkan Gürkan, "Bu süreç, devlet-millet kaynaşmasının ne demek olduğunu açıkça göstermiştir. Milletimizin fedakârlığı, bu ülkenin en büyük gücüdür" dedi.

"CHP kendi iç tartışmalarıyla meşgul"

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Başkan Gürkan, CHP’nin hizmet üretmek yerine kendi iç tartışmalarıyla ve yöneticilerinin isminin karıştığı sansasyonel konularla gündemi meşgul ettiğini belirterek, "Bir yıl içinde üç kez büyük kurultay yapmak zorunda kalan bir yapıdan bahsediyoruz. Yerel yönetimlerde neler yaptıklarını, bekleyen hangi hizmetlerden vatandaşlarımızı mahrum bıraktıklarını milletimizin takdirine sunuyoruz. Maalesef ortada hizmet yerine mazeret üreten, algı oyunlarıyla Bursamıza ve ülkemize zaman kaybettiren bir anlayış var" ifadelerini kullandı.

"İyi ki AK Parti hükümeti ve AK belediyelerimiz var. Biz onların yapamadığı projeleri de yapar vatandaşımızı asla mağdur etmeyiz. Bursa’ya 24 yılda kazandırdığımız eserler ve devam eden mega projelerimiz ortada" ifadelerini kullanan İl Başkanı Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; bu milletin hayrına olan ne varsa sonuna kadar arkasındayız. Bu milletin hayrına olmayan ne varsa da karşısında dimdik dururuz. El birliği ile şehrimize değer katan projeler ürettiğimiz değerli milletvekilimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve Türkiye’ye örnek çalışmalar yapan teşkilatımızın her kademesindeki kardeşlerime tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise konuşmasında ilçede hayata geçirilen ve devam eden yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşın yer aldığını vurgulayan Işık, "Gürsu’da hemşehrilerimizle bütünleşerek çalışıyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını sahada dinliyor, Gürsu için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman da kongre sonrası geçen 13 aylık sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürsu teşkilatına verilen bin 600 kişilik üye hedefinin de üzerine ulaştıklarını belirten Karaduman, Mayıs ayı öncesi dönemle birlikte, Gürsu teşkilatına toplamda 2 bin 59 yeni üye kaydı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Karaduman, "Bugün ilçemizde her 5 seçmenden biri partimize üyedir. Bu başarı, teşkilatımızın disiplinli çalışmasının, birlik ve beraberliğinin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından danışma meclisi oturumuna geçildi. Teşkilat mensuplarının soruları tek tek cevaplandı. Program, yeni üyelere rozet takdimi ile sona erdi.