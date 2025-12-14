İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden minikler, dev mumya balıkları büyük bir merakla inceledi.

İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, her geçen gün artan ilgiyle özellikle öğrencilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Türkiye’nin deniz yaşamını tanıtan müze, minik öğrencileri misafir ederek keyifli bir etkinliğe imza attı. Müzeye gelen anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve görevli rehberler eşliğinde sıra dışı müzeyi gezdi. Dev mumya balıklarla karşılaşan minikler şaşkınlığını gizleyemedi. Çeşit çeşit balıkları yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, daha önce sadece kitaplarda ve televizyonlarda gördükleri balıkları gerçek boyutlarıyla görünce gözlerine inanamadı. Çocuklar balıklara dokunarak gözlemlemeye çalıştı.

Müzede binlerce çeşit balık bulunuyor

Ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen müze kurucusu ve ünlü balıkçı Balıkçı Kenan Balcı, çocuklara özel bir sunum gerçekleştirdi. Balcı, denizlerin Türkiye için hem biyolojik hem de kültürel bir zenginlik olduğunu vurguladı. Çocuklara denizlerde yaşayan çeşitli balık türlerini anlatarak, bu canlıların korunmasının önemine değindi. Balcı, sağlıklı büyüme çağındaki çocukların düzenli olarak balık tüketmesinin büyük fayda sağladığını ifade ederek, "Balık yemek hem zihin hem de beden gelişimi için çok önemlidir. Sizler ne kadar erken yaşta bu alışkanlığı kazanırsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Haftada en az iki gün mutlaka balık yemelisiniz" dedi.

Mumya balıklar hakkında bilgi veren Balcı, öğrencilerin meraklı sorularıyla karşılaştı. Müzede bin 500 çeşit balık bulunduğunu ve hepsinin Türk karasularında yakalandığı bilgisini veren Balcı, çocuklara denizleri korumanın ve sürdürülebilir balıkçılığın önemini de hatırlattı. Balcı, müzenin çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı ve deniz canlılarına karşı farkındalığı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Miniklere balık ekmek ikram edildi

Dünyada tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden miniklere gezinin ardından balık ekmek ikram edildi. Bazı öğrenciler balık ekmeğin tadını çok beğendiklerini dile getirirken öğretmenler, böyle bir etkinliğin hem eğitici hem de sağlıklı beslenmeyi teşvik edici yönü olduğunu ifade etti. Katkılarından dolayı müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı’ya teşekkür etti.

Çocuklar için unutulmaz bir deneyim

Öğretmenler ise, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretinin öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Özellikle deniz canlılarının çeşitliliğini yerinde görmenin çocukların merak duygusunu artırdığını aktaran öğretmenler, bu tür gezilerin okul dışı öğrenme ortamları açısından çok değerli olduğunu söyledi.