Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Bećirović, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdikleri toplantının ardından bir basın toplantısı düzenlediler. Erdoğan, konuşmasında Bosna-Hersek’e kimlik kartıyla seyahat etmenin mümkün olacağını duyurdu.

Bu yılın yedi ayında Bosna-Hersek’i ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının, komşu ülkeleri geçerek ilk sırada yer almasının memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak, halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.