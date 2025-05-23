Erdoğan, “Aile, insanlık tarihinin en temel kurumlarından biridir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çabaların artırılacağını vurgulayarak, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. “Aileye değer veren bireyler olarak, hep birlikte umudu büyütecek ve kendi evimizden başlayarak sevgi dolu bir toplumu inşa edeceğiz” dedi.

Aile desteklerine dair verileri de paylaşan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 163 bin 295 haneye toplamda 1,2 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, Türkiye’nin doğurganlık oranında ciddi bir düşüş yaşadığını belirterek, bu oranın 1,48'e gerilediğini ve kritik eşik olan 2,1’in oldukça altında olduğunu söyledi.

Ayrıca, bazı sanatçıların, iş insanlarının ve akademisyenlerin LGBT konusundaki eleştirileri nedeniyle toplumdan dışlandığını iddia eden Erdoğan, bu konuda verilen mücadelenin insanlığın geleceğini koruma amacı taşıdığını savundu.

Toplumda yaygınlaşan bireysel yaşam tarzlarının aile bağlarını zayıflattığını ifade eden Cumhurbaşkanı, bireyin ailesinden uzaklaşmasının özgün ve özgür bir yaşam kurmasını zorlaştırdığını söyledi. Aileye yönelen her türlü tehdide karşı durmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Erdoğan, “Aileyi savunmak, insanı savunmaktır” diye konuştu.