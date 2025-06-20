Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimin İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başladığını ve bu durumun bölge güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı. Çatışmaların sadece Ortadoğu’yu değil, Avrupa’yı da etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğini belirten Cumhurbaşkanı, özellikle göç dalgası ve nükleer sızıntı ihtimalinin ciddiyetine dikkat çekti.

Erdoğan, İran ile yaşanan nükleer anlaşmazlıkların ancak müzakere yoluyla çözülebileceğini dile getirirken, Türkiye’nin bölgedeki sükunetin sağlanması adına yoğun çaba sarf ettiğini ve bu gayretin sürdürüleceğini ifade etti.