Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Türkiye’yi yönetme mesuliyetini devraldıkları andan itibaren millete karşı görevleri hakkıyla yerine getirmenin çabasında içerisinde olduklarını belirtti.ANKARA (İGFa) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, bir dip dalga hareketi olarak doğan, kurulan, büyüyen AK Parti'nin çok kısa sürede milyonların umudu hâline dönüştüğünü söyledi.

AK Parti 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı https://t.co/UHXseWaD4S— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 14, 2024

"Gittiğimiz her yerde, büyük bir coşku ile karşılandık, 7'den 70'e toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh gördük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yorulmuş, tükenmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik. Milletimiz, AK Parti’de yıllar sonra kendini gördü. Kendi değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli ve Türkiye sevdalısı kadroları gördü. Kuruluşumuzun üzerinden yalnızca 14 ay geçmişken, aziz milletimizin takdiri ile ülkeyi yönetme sorumluluğunu işte bu yüce ruhla üstlendik. Türkiye’yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız. Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil tam tersine ne kadar büyük olursa olsun meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz” diye konuştu.