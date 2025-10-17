Cuma namazını burada kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu’na katılmak üzere camiden ayrıldı. Forumda katılımcılara seslenen Erdoğan, ekonomi ve küresel konularla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

"Küresel Ekonomide Riskeler Arttı"

Küresel ticarette belirsizlik ve risklerin arttığı bir dönemde forumun önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti.

İki gün süresince gerçekleştirilen toplantılarda tarım, gıda, tekstil, enerji, madencilik ve sağlık gibi konularda çok kıymetli değerlendirmeler paylaşıldı. Afrika'nın farklı ülkelerinden İstanbul'umuza teşrif eden misafirlerimiz, ülkelerindeki yatırım ortamını ve ticari imkanlarını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlatma fırsatı buldu.

Forumun sonucunda ticari ilişkilerin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Burada yeni dostlukların kurulmasını, yeni işbirliklerinin oluşmasını, yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kapısının yatırımcılara ardına kadar açık olduğunu belirtti.

"Dünyanın En Büyük 17. Ülkesiyiz"

Milli gelirin 1.5 trilyon dolar sınırına getirildiğini ifade eden Erdoğan, "Dünyanın en büyük 17'nci ülkesiyiz. Bu sene satın alma paritesinde inşallah 11'inci sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4 oranında büyüme kaydettik. 2024 yılında kişi başı gelir 14 bin 751 dolara ulaştı. Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz buraya dikkat edin, 27 milyar dolardı, bugün 189.7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyona, turizm gelirimizi ise 61 milyar doların üzerine çıkardık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz." dedi.

"Gazze'de 2 Yıl Boyunca Soykırım Yaşandı"

Erdoğan, "İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinli şehit oldu. 170 bini aşkın kardeşimiz yaralandı, 20 binden fazla çocuk öldü. Enkazların altında ne kadar masumun naaşı olduğunu kimse bilmiyor. 2 yıl boyunca soykırım yaşandı, sözde medeni dünya buna engel olamadı, doğru düzgün tepki gösteremedi. Soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti." dedi.