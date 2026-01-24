Hakemler: Mehmet Terece, Abdullah Özcan, Mevlüt Bozok
İnegölspor: Mehmet Efe Çelik, Ahmet Özkaya(Dk 84 Muratcan Tutal) İbrahim Sürgülü(Dk 67 Taha Dede) Taner Gümüş(Dk 73 Taha Cebeci) Hasan Alp Altınoluk, Özcan Aydın, Kerem Dönertaş(Dk 67 Yusuf Tursun) Hüseyin Afkan( Dk 84 Abulvahap Alyu) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Karaman Futbol Kulübü: Yakup Mert Çakır, Mustafa Çolak, Yasin Küçük, Fatih Kızılay, Mustafa Murat Uslu, Yusuf Yardımcı(Dk 60 Ömer Faruk Çalışkan) Umut Buğra Çınar(Dk 46 Gökhan Tanju Can(Dk 67 Melih Eren Uluer) Mustafa Emir Meşe, Furkan Koyuncu, Emir Can Sayar, Hasan Akpınar
Sarı kartlar: Ahmet Özkaya, Hasan Alp Altınoluk (İnegölspor)
Goller: Hasan Alp Altınoluk, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş, Ahmet Özkaya, Yusuf Tursun (İnegölspor) Emir Can Sayar, Yakup Mert Çakır(kendi kalesine) (Karaman)
Maçtan önemli dakikalar
16'ncı dakikada gelişen atakta İnegölspor korner kazandı. Topun başına geçen Özcan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Hasan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
30'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Özcan'ın vuruşunu kaleci çeldi. Topla buluşan Emre Keleşoğlu topu ağlarla buluşturdu. 2-0
38'nci dakikada gelişen Karaman atağında topla buluşan Emir Can'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
39'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Kerem'in vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
44'ncü dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ahmet'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 4-1
58'nci dakikada İnegölspor atağında ceza sahasına giren Enes'in vuruşu kaleciye çarparak ağlarla buluştu. 5-1
82'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Yusuf'un sert vuruşu ağlarla buluştu. 6-1