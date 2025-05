Erdoğan, "Tek millet olmuş terörsüz Türkiye'yi inşa etmeyi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. En büyük eserimiz terörsüz Türkiye olacak" dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışlarını içeren araştırması dolayısıyla tebrik ediyorum. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Biz büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız, biz yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Hedeflerimize sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü bölgesine ve dünyaya yön veren Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. Bizi köken, kimlik ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat birlik olmuş, tek millet olmuş terörsüz Türkiye'yi inşa etmeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Şehitler emaneti bu aziz vatanı omuz omuza birlikte ihya edeceğiz. Bu gençliğin Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olacağına yürekten inanıyorum. Terörsüz Türkiye'de 86 milyon kardeşlik içinde yaşayacak. En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye olacak.

Medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor, siz temsil ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor. Genç mühendislerimiz savunma sanayiinde destan yazıyor.

CHP zihniyeti, reddi miras yaparak tarihi 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı, utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor. Bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarihe baksalar şu hakikatleri net biçimde görecekler. Asırlar boyunca 'adalet' dendiğinde akla biz geldik. Vicdan ve merhameti yeryüzüne Allah'ın izniyle biz yaydık.

"BİZ BU ÜLKEDE YOLCU DEĞİL, HANCIYIZ"

Fatih’in çocukları.. Siz güneşin batmasından korkar mısınız? O bir vehimdir ve muvakkattir. Yarın sabah güneş mutlaka doğacaktır. O halde güneşi batırdık, batıracağız diyenlerden de korkmayın

Biz bu ülkede yolcu değil, hancıyız. Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz. Bize gazetelerden ömür biçenler oldu, had bildirmeye çalışanlar çıktı. Şimdi onların hiçbiri yok! Arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce kilometre ötede son nefeslerini onursuz şekilde verdiler ama biz buradayız. Emri hak vakıf olana kadar yine burada olacağız. Gençler, hilalin gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz. Her karışında bir yiğit yatan bu ülke bizim vatanımız.

Kimlik siyaseti, köken siyaseti, fitne siyaseti dönemi artık kapandı. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Önce Terörsüz Türkiye'ye, sonra terörsüz bölgeye vasıl olacağız.